Семьям погибших в авиакатастрофе в Иране выплатят по 200 тысяч гривень

Премьер заверил, что украинские дипломаты "уже работают по всем методам", чтобы добиться выплат компенсаций от Ирана.

Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривень помощи и возьмет под контроль выплату страховки, которую предусматривает Монреальская конвенция.

Читайте такжеКрушение самолета МАУ в Иране: Украина ожидает возвращения тел погибших до 19 январяОб этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеообращении.

По его словам, компенсации семьям погибших должна выплатить и компания «Международные авиалинии Украины». Кроме этого ее пытаются добиться от Ирана.

«Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны», – сказал Гончарук.

В Кабмине обещают также оказать юридическую поддержку семьям, которые в этом будут нуждаться во время подготовки исковых заявлений.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.