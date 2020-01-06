Епифаний проводит рождественское богослужение в Михайловском соборе (онлайн-трансляция)

Всенощное бдение в соборе продлится до 19:30.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний проводит рождественское богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Онлайн-трансляция богослужения:

Как сообщали в ПЦУ, 6 января, в канун Рождества Христова, с 17:00 по 19:30 в соборе будет проходить Всенощное бдение, а 7 января с 10:00 до 12:30 - Божественная литургия.

Ранее УНИАН писал, как Епифаний приравнял получение томоса с Актом провозглашения независимости Украины.