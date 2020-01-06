Епифаний приравнял получение томоса к провозглашению независимости Украины

Год назад, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

Получение томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины.

Об этом написал в Facebook предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний по случаю получения томоса об автокефалии ПЦУ.

«Год назад в рождественский Сочельник в Киев был доставлен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная церковь Украины - независимая и равная во всём с другими церквями-сестрами», - написал митрополит Епифаний.

Он добавил, что этот документ завершил дело, истоки которого лежат в глубине веков. «Ведь патриарший и синодальный томос об автокефалии для всей полноты единой поместной украинской православной церкви провозглашает, что наша, основанная проповедью апостола Андрея Первозванного и рожденная более тысячи лет тому назад в крещальных водах реки Днепр, Церковь - выросла и утвердилась для самостоятельного бытия», - отметил он.

«Я уже говорил, что получение томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Поэтому год тому назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости! И мы безмерно благодарны Богу за все: за то, что Он благословил бытие украинского народа, дал нам свободу, благословил иметь независимое государство и поместную автокефальную Украинскую православную церковь. Благодарны Ему за все победы и достижения, даже за временные трудности и препятствия, преодолевая которые мы становимся сильнее», - добавил он.

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Митрополит Епифаний подчеркнул, что Православная церковь Украины уверенно растет и укрепляется.

«Поместная Украинская православная церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость. Мы рады решению других поместных церквей иметь с Православной церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая её как свою церковь-сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество общин и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит в нашу церковь. Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской православной церкви: двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас!», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.