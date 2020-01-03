В Киеве начался следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (видео)
00:04, 03 января 2020Общество
234 0
На место привезли подозреваемую Юлию Кузьменко.
Следственный эксперимент по делу Шеремета / Facebook, скриншот со стрима
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проводит в столице следственный эксперимент с подозреваемыми.
Читайте такжеДело Шеремета: апелляцию Антоненко перенесли из-за подозрения предвзятости судей
Прямую трансляцию с места проведения эксперимента (улица Ивана Франко) вело «Громадське».
На место привезли подозреваемую Юлию Кузьменко. Еще один подозреваемый, Андрей Антоненко, от участия в эксперименте якобы отказался из-за отсутствия на месте адвоката.
Ранее о проведении эксперимента сообщил адвокат Владислав Добош. При этом он заявил, что правоохранители не предоставили защите материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Убийство журналиста Шеремета