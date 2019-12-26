Чиновников "Ощадбанка" подозревают в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов на миллионы гривень

В результате действий злоумышленников пострадали 72 человека.

Управляющему отделением и ведущему экономисту одного из отделений «Ощадбанка» сообщено о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей-инвалидов на общую сумму более 2,2 млн грн.

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Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Должностные лица подозреваются в организации преступной схемы присвоения средств с текущих и депозитных счетов клиентов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, управляющий районным отделением, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в течение 2016-2018 годов присваивали средства клиентов банка путем проведения необоснованных операций, в том числе безналичного перечисления средств с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам. В результате таких действий пострадали 72 человека, в основном пенсионеры и дети-инвалиды. Общая сумма присвоенных по указанной схеме средств составила более 2,2 млн грн.

В результате таких действий пострадали 72 человека, в основном пенсионеры и дети-инвалиды. Общая сумма присвоенных по указанной схеме средств составила более 2,2 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области два местных депутата завладели 1,5 га побережья стоимостью 4 млн грн. Прокуратура сообщила фигурантам дела о подозрении.