Закупали вооружение для санкционным стран: СБУ разоблачила международную преступную группировку (фото)

Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и оффшорах.

Контрразведка Службы безопасности украины прекратила деятельность международной группировки, которое обеспечивало финансирование незаконных операций с приобретения в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционные страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеСБУ сожгла 4 тонны наркотиков на 100 миллионов долларов (фото)«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран, противоречит резолюции СБ ООН № 2231 от 20.07.2015. Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и оффшорах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.

По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.

Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов «хавалы», и проживания злоумышленников на Киевщине и в Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружены деньги в сумме почти 600 тысяч долларов и 235 тысяч евро.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые денежные средства.

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