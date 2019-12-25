Впервые за 33 года в Припяти установили новогоднюю елку (фото)

Елку украсили фотографиями жителей Припяти.

В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку.

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Как сообщает ZIK, новогоднюю красавицу установили возле одного из центральных зданий Припяти, дворца культуры "Энергетик". На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства.

Город Припять расположен на берегу реки Припять в 3-х км от Чернобыльской АЭС. До аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47,5 тыс. людей, в настоящее время постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

Как сообщал УНИАН, ранее сериал "Чернобыль" компании НВО получил три премии на 71-й церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми".