Снимали даже в раздевалках: в Киеве в фитнес-клубе нашли скрытые камеры

В спорт-клубе, который связывают с Петром Порошенко, нашли скрытую систему видеонаблюдения за посетителями.

По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе “5 элемент” были выявлені линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба.

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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия возможно находились в рабочем состоянии.

Как сообщается, во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и они подсоединены к сетевому кабелю.

Досудебное расследование начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины – незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Как сообщалось, санкционированные обыски в спортивном клубе “5 элемент” состоялись 20 декабря по оперативному сопровождению сотрудников Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины.