На Днепропетровщине засудили "героиню" пропаганды "ДНР"

Её неоднократно ставили в пример СМИ незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР» как женщину-военнослужащую.

В Днепропетровской области осудили женщину-боевика, которая учила бойцов «ДНР» и была «героиней» пропагандистских сюжетов.

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Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

«Обвиняемая, как «заместитель начальника штаба 11 Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения т.н. ДНР», подбирала и обучала добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Также, отмечают в ГПУ, её неоднократно ставили в пример СМИ незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР» как женщину-военнослужащую. Она стала прототипом героя фильма «Ополченка».

В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области, которые участвовали в ведении агрессивной войны против Украины.

Как сообщал УНИАН, боевики террористической "ЛНР" пытались завербовать жителя Северодонецка, втянув его в ряды так называемого "казачьего полка".