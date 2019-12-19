Сегодня в Харькове откроют новогоднюю ярмарку и зажгут елку (фоторепортаж)

На площади Свободы уже работает ледовый каток.

Сегодня в Харькове состоится открытие главной новогодней елки на площади Свободы, а также новогодней ярмарки 2019 - 2020, которая будет работать до 19 января.

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Об этом говорится в пресс-службе мэрии.

Начало праздничных мероприятий на площади Свободы назначено на 17:00. Монтаж новогодней красавицы в этом году закончили 5 декабря.

Елку дополнили новыми световыми эффектами, но ее конструкция осталась прежней.

Также на пл. Свободы уже работает ледовый каток. Цена входного билета - 100 гривень. За эту сумму можно покататься на льду под открытым небом неограниченное время. Бесплатно можно покататься в будние и непраздничные дни с 10:00 до 12:00.

Напомним, эту новогоднюю елку город приобрел в прошлом году почти за 3 миллиона гривень. Она состоит из металлического каркаса, к которому крепятся искусственные ветви. Расчетный срок эксплуатации - 5 лет. Высота елки - 40 метров 49 сантиметров.