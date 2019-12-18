Меню на Новый год 2020: топ-5 рецептов салатов на праздничный стол (видео)
Меню новогоднего стола является едва ли не главным вопросом для каждой хозяйки в преддверии праздников. Однако есть блюда, которые из года в год традиционно появляются на праздничных столах.
УНИАН собрал лучшие рецепты новогодних салатов.
Салат оливье
Сварить яйца, а также картофель и морковь «в мундирах». Тем временем колбасу и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками. Готовые овощи, яйца и лук почистить и также нарезать кубиками.
Все ингредиенты смешать, добавить яйца и горошек. По желанию добавить зелень и заправить майонезом.
Салат сельдь под шубой
Мытые корнеплоды и яйца отварить, остудить и очистить от скорлупы и мундиров. Из сельди удаляем все мелкие кости и режем на небольшие кубики.
На мелкой терке натираем картофель, морковь, яйца и свеклу. Луковицу очистить от шелухи, измельчить кубиками.
Первый слой - картофель, второй - селедка и сразу же третий слой - мелко нарезанный лук. Четвертый слой - тертые яйца и покрываем все майонезом. Пятый слой - тертая морковь. Последний слой - тертый буряк и снова все покрываем майонезом и равномерно его размазываем.
Салат с крабовыми палочками
Для приготовления салата нам потребуются: крабовые палочки, отварные яйца, кукуруза, огурец, лук и плавленый сыр.
Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем мелкими кубиками. Добавляем кукурузу и специи (соль, перец). Заправляем салат майонезом. По желанию можно добавить натертый плавленый сырок. Выкладываем красиво на тарелку и украшаем зеленым луком.
Салат мимоза
Отварить картофель, морковь и яйца. Яйца почистить и отделить желтки от белков. Потереть их отдельно на мелкой терке.
С консервированной рыбы слить масло и размять вилкой, выложить на блюдо равномерным слоем и смазать майонезом. Затем равномерным слоем выкладываем тертый белок, морковь и снова все смазываем майонезом.
Мелко нарезанный лук выкладываем поверх моркови и опять смазываем майонезом. Присыпать сверху тертыми желтками. При желании можно украсить зеленью.
Салат с ананасом и курицей
Лук и шампиньоны нарезать кубиками и обжарить на растительном масле, посолить и поперчить. Нарезать отваренную куриную грудинку небольшими кубиками.
Если ананасы кольцами, то тоже нарезать на небольшие кусочки. Добавляем ранее обжаренные шампиньоны с луком и хорошо перемешиваем.
Натереть твердый сыр и заправить майонезом. В салат также можно добавить консервированную кукурузу.