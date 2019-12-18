Меню на Новый год 2020: топ-5 рецептов салатов на праздничный стол (видео)

Традиционно в Новый год на столах украинцев появляются салат "Оливье" и селедка под "шубой".

Меню новогоднего стола является едва ли не главным вопросом для каждой хозяйки в преддверии праздников. Однако есть блюда, которые из года в год традиционно появляются на праздничных столах.

УНИАН собрал лучшие рецепты новогодних салатов.

Салат оливье

Сварить яйца, а также картофель и морковь «в мундирах». Тем временем колбасу и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками. Готовые овощи, яйца и лук почистить и также нарезать кубиками.

Все ингредиенты смешать, добавить яйца и горошек. По желанию добавить зелень и заправить майонезом.

Салат сельдь под шубой

Мытые корнеплоды и яйца отварить, остудить и очистить от скорлупы и мундиров. Из сельди удаляем все мелкие кости и режем на небольшие кубики.

На мелкой терке натираем картофель, морковь, яйца и свеклу. Луковицу очистить от шелухи, измельчить кубиками.

Первый слой - картофель, второй - селедка и сразу же третий слой - мелко нарезанный лук. Четвертый слой - тертые яйца и покрываем все майонезом. Пятый слой - тертая морковь. Последний слой - тертый буряк и снова все покрываем майонезом и равномерно его размазываем.

Салат с крабовыми палочками

Для приготовления салата нам потребуются: крабовые палочки, отварные яйца, кукуруза, огурец, лук и плавленый сыр.

Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем мелкими кубиками. Добавляем кукурузу и специи (соль, перец). Заправляем салат майонезом. По желанию можно добавить натертый плавленый сырок. Выкладываем красиво на тарелку и украшаем зеленым луком.

Салат мимоза

Отварить картофель, морковь и яйца. Яйца почистить и отделить желтки от белков. Потереть их отдельно на мелкой терке.

С консервированной рыбы слить масло и размять вилкой, выложить на блюдо равномерным слоем и смазать майонезом. Затем равномерным слоем выкладываем тертый белок, морковь и снова все смазываем майонезом.

Мелко нарезанный лук выкладываем поверх моркови и опять смазываем майонезом. Присыпать сверху тертыми желтками. При желании можно украсить зеленью.

Салат с ананасом и курицей

Лук и шампиньоны нарезать кубиками и обжарить на растительном масле, посолить и поперчить. Нарезать отваренную куриную грудинку небольшими кубиками.

Если ананасы кольцами, то тоже нарезать на небольшие кусочки. Добавляем ранее обжаренные шампиньоны с луком и хорошо перемешиваем.

Натереть твердый сыр и заправить майонезом. В салат также можно добавить консервированную кукурузу.