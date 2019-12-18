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Под Радой снова собираются митингующие

10:27, 18 декабря 2019
Общество
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Возле парламента усилена охрана / СТРАНА.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, в основном люди держат партийные флаги "Батькивщины", "Свободы" и Национального корпуса.

Возле парламента усилена охрана, в частности задействованы работники полиции, а также сотрудники Национальной гвардии.

Ситуация довольно спокойная - никаких беспорядков. Со сцены звучит музыка, но никаких выступающих нет.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря, возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения и правоохранителями.

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Теги: #новости Украины#Рада#Верховная Радапогода в Киеве