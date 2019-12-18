Под Радой снова собираются митингующие
10:27, 18 декабря 2019Общество
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В основном люди держат партийные флаги "Батькивщины", "Свободы" и Национального корпуса.
Возле парламента усилена охрана / СТРАНА.ua
Возле здания Верховной Рады собрались около 300 митингующих, которые выступают против введения рынка земли.
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Как передает корреспондент УНИАН, в основном люди держат партийные флаги "Батькивщины", "Свободы" и Национального корпуса.
Возле парламента усилена охрана, в частности задействованы работники полиции, а также сотрудники Национальной гвардии.
Ситуация довольно спокойная - никаких беспорядков. Со сцены звучит музыка, но никаких выступающих нет.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря, возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения и правоохранителями.
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