Под Радой снова собираются митингующие

В основном люди держат партийные флаги "Батькивщины", "Свободы" и Национального корпуса.

Возле здания Верховной Рады собрались около 300 митингующих, которые выступают против введения рынка земли.

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Как передает корреспондент УНИАН, в основном люди держат партийные флаги "Батькивщины", "Свободы" и Национального корпуса.

Возле парламента усилена охрана, в частности задействованы работники полиции, а также сотрудники Национальной гвардии.

Ситуация довольно спокойная - никаких беспорядков. Со сцены звучит музыка, но никаких выступающих нет.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря, возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения и правоохранителями.