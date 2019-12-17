Покрытие на мосту Патона аварийно просело: движение ограничено
19:09, 17 декабря 2019Общество
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Аварийно-восстановительные работы продлятся до 23 декабря.
На мосту проведут аварийно-восстановительные работы / Фото: the-city.kiev.ua
На мосту Патона в Киеве выявлено аварийное проседание покрытия, в связи с этим будет ограничено движение по мосту с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря.
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Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
"На мосту им. Патона выявлено аварийное проседание покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы будем выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами ранее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега).
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