Покрытие на мосту Патона аварийно просело: движение ограничено

Аварийно-восстановительные работы продлятся до 23 декабря.

На мосту Патона в Киеве выявлено аварийное проседание покрытия, в связи с этим будет ограничено движение по мосту с 21:00 17 декабря до 06:00 23 декабря.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"На мосту им. Патона выявлено аварийное проседание покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы. Работы будем выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение всеми полосами ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега).