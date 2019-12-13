Глава "Финмайдана" обратилась к властям с просьбой разобраться с коллекторами Альфа-банка

По словам активистки, в Боярке коллекторы выгнали на улицу семью.

Глава правления ОО "Всеукраинское движение Финансовый майдан" Юлия Сало требует от руководства государства вмешаться в ситуацию с коллекторами Альфа-банка.

"Вы пишите красивые посты в соцсетях, даёте жизнеутверждающие интервью иностранным журналистам, излучаете оптимизм с экранов телевизоров, а у вас под носом отъявленные уголовники заливают клеем замки квартир, терроризируют семьи, лишают людей средств к существованию, вламываются в их нехитрое жильё и вышвыривают жителей вашей страны на улицу. Просто на улицу, под забор!", - пишет Сало на своей странице в Facebook, обращаясь к Владимиру Зеленскому, Дмитрию Разумкову, Денису Малюське, Алексею Гончаруку, Тимофею Милованову, Арсену Авакову и Александру Дубинскому.

"Первый Заместитель Главы НБУ Рожкова вот уже вторую неделю на всю страну SOS кричит, караул – терроризируют её, права её конституционные нарушают! А нас больше пяти лет терроризируют! И не словестно, фактически!", - возмущается Сало.

Она напоминает, что Рожкова "дала зеленую улицу" российскому Альфа-банку на территории Украины.

"Вы от одного СМС с угрозой в истерике, а знаете сколько таких сообщений заёмщики получили и получают? Вы утверждаете, что пострадавшим от банковского произвола должны помогать владельцы банков, а не вы ли собственноручно помогали этим владельцам выводить средства, не вашими ли руками эти банки обанкрочены? Не вы ли зелёную улицу российскому Альфа-банку дали, не с вашей ли лёгкой руки заёмщики на краю пропасти оказались?", - пишет Сало.

При этом активистка приводит пример произвола коллекторов.

"12 декабря, г. Боярка, ул. Седова, 5 – бандитами-коллекторами высверлены замки. Семье, проживающей в квартире, указано на улицу (без вещей – зимой). Квартира поставлена на охрану. Кто орудует? Коллектора банка-агрессора!", - отмечает Сало.

"СБУ, вас ничего не смущает? Министр юстиции, вам точно незнакомы люди, нарушающие право граждан Украины на жильё? Министр МВД, вас не смущают участившиеся случаи безнаказанных покушений на жизнь и имущество граждан Вашей страны? До каких пор уголовники будут распоряжаться судьбами людей?", - возмутилась активистка.