Убийство Шеремета: фигуранты уже взрывали раньше

В убийстве подозревают 5 человек.

Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей, в частности – из-за ряда взрывов.

Об этом на брифинге сообщил представитель МВД.

По его словам, полиция рассматривала четыре версии убийства Шеремета: ошибка в объекте преступления ввиду того, что автомобиль использовался и принадлежал Елене Притуле; профессиональная деятельность в Украине; бытовые и межличностные конфликты; дестабилизация политической ситуации в стране.

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Следствие наконец выбрал основную версию – дестабилизация социально-политической ситуации в стране. В связи с чем правоохранители проанализировали все взрывы на территории Украины до и после убийства Шеремета. Было установлено 35 фактов таких преступлений.

Оперативники обратили внимание на 2 преступления: подрыв электроопоры на Херсонщине в 2015 году и неудачное покушение на бизнесмена летом 2018 года в городе Косов на Ивано-Франковщине.

По словам правоохранителей, во всех случаях использована одна и та же взрывчатка и пересекаются подозреваемые лица.

В общем, в деле об убийстве Шеремета правоохранители подозревают 5 человек – супруги Грищенко, Антоненко, Дугарь, Кузьменко

Некоторых из них выследили благодаря совместным фотографиям с фигурантами «прикарпатской дела» супруги Грищенко и многочисленным телефонным разговорам.