Волонтер Зверобой пришла на допрос в ГБР

ГБР проводит следствие по фактам угроз президенту Украины в видеоблоге, который был записан ею совместно с депутатом Фединой после общения Зеленского на повышенных тонах с добровольцами в Золотом.

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) пришла на допрос в Государственный бюро расследований.

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Как передает корреспондент УНИАН, волонтер зашла в здание, и комментариев журналистам не давала.

В то же время, вход в здание охраняют около 70 служащих Национальной гвардии и полиции.

Также напротив входа в ГБР собралось до 100 человек в поддержку волонтера. Среди них есть люди в куртках с надписью "Национальный корпус", а также бойцы добровольческих батальонов.

Некоторые активисты держат в руках таблички с надписями: "А десь по офісу ДБР бігає Труба та грається у "войнушку", "Кажуть, в дитинстві у Труби не було пістолетика, і якби він не був хлопчиком, йому взагалі не було б чим гратися..." и другие.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября следователь ГБР, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск по месту жительства Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в жилище волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь требовал от Зверобой и других присутствовавших отдать мобильные телефоны.

В конце октября народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина вместе со Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках для жизни президента.

Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой: "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса).