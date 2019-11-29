Страховщики рассказали, какие ЧП чаще всего случаются с квартирами украинцев

Почти 90% страховых случаев в квартирах связаны с повреждением жилья водой, подчеркивают специалисты.

Специалисты страховых компаний отмечают, что чаще всего жители многоквартирных домов получают убытки от затопления.

Об этом сообщили в страховой компании «ИНГО Украина».

О повреждении жилья водой заявляют почти 90% застрахованных. Меньше квартир страдает от пожаров, краж и взрывов.

«Конечно, убытки от взрыва или пожара могут быть катастрофическими, но их не так много», - отмечает специалист департамента урегулирования убытков страховой компании «ИНГО Украина» Александр Мартыненко.

По его словам, абсолютное большинство случаев - это затопление в результате разгерметизации водопроводных систем и систем отопления.

«Бывают также инциденты затопления вследствие засорения канализационных систем и небрежного отношения к сантехническому оборудованию», - рассказал эксперт.

Специалист отмечает, что разгерметизация сантехнического оборудования также происходит из-за нарушения в соединении коммуникаций, выхода из строя счетчиков, разрыва соединительных элементов сантехнического оборудования и в результате гидроударов бойлеров.

По официальной информации страховой компании, в текущем году «ИНГО Украина» возместила жителям квартир ущерб на сумму почти 730 тыс. грн. Как отмечают в компании, страхование недвижимости физических лиц остается одним из самых недооцененных видов. Отмечается, что стоят полисы на жилье примерно как ОСАГО (от 975 грн в год), но защищают на значительно большие суммы и саму недвижимость, и движимое имущество.

Однако в компании отмечают, что во время урегулирования ущерба наибольшей сложностью до сих пор остается процедура получения документации. Речь идет об актах по авариям от компетентных служб, отвечающих за контроль и эксплуатацию коммуникационных сетей, а также быстром и качественном установлении ее причин. Поскольку 99,9% жилого фонда - это частная собственность, то эксперты, проводящие оценку ущерба, не могут получить доступ к жилью без согласия владельца. Также в Украине не существует эффективных законодательных механизмов контроля выполнения ГСН и санкций за их невыполнение при эксплуатации жилья.