Меню на Новый год 2020: оригинальный рецепт «шубы по-царски» (видео)

Сельдь под шубой в новом амплуа - вкусное украшение новогоднего праздника.

Оливье и селедка под шубой - два классических праздничных салата, без которых не обходится ни один новогодний стол.

Предлагаем вам оригинальный рецепт «шубы по-царски» на Новый год 2020.

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Ингредиенты:

1 кусок филе красной рыбы;

1 свекла;

2 картошки;

2 морковки;

2 яйца;

1 луковица;

Зелень (укроп, петрушка);

Майонез и специи.

Рецепт приготовления:

Мытые корнеплоды и яйца отварить, остудить и очистить от скорлупы и мундиров.

На мелкой терке натираем свеклу, морковь, картофель и яйца. Луковицу очистить от шелухи, измельчить кубиками.

Для маринада лука добавляем 1 ч.л сахара, 0,5 ч.л соли и 1 ст.л уксуса. Все заливаем кипяченой водой, перемешиваем и оставляем остыть.

Нарезаем мелкими кусочками филе красной рыбы.

К тертым ингредиентам добавляем по 1 ложке майонеза и тщательно перемешиваем.

В подготовленную посуду выкладываем прямоугольником свеклу, картофель, морковь и яйца.

Слить всю жидкость с лука и выложить сверху. При желании можно посыпать зеленью.

В завершение выкладываем рыбу. Затем все сворачиваем в рулет и ставим на 2 часа в холодильник для пропитки.

Шуба по-царски готова, приятного аппетита!