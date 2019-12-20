Меню на Новый год 2020: оригинальный рецепт «шубы по-царски» (видео)
Оливье и селедка под шубой - два классических праздничных салата, без которых не обходится ни один новогодний стол.
Предлагаем вам оригинальный рецепт «шубы по-царски» на Новый год 2020.
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Ингредиенты:
1 кусок филе красной рыбы;
1 свекла;
2 картошки;
2 морковки;
2 яйца;
1 луковица;
Зелень (укроп, петрушка);
Майонез и специи.
Рецепт приготовления:
Мытые корнеплоды и яйца отварить, остудить и очистить от скорлупы и мундиров.
На мелкой терке натираем свеклу, морковь, картофель и яйца. Луковицу очистить от шелухи, измельчить кубиками.
Для маринада лука добавляем 1 ч.л сахара, 0,5 ч.л соли и 1 ст.л уксуса. Все заливаем кипяченой водой, перемешиваем и оставляем остыть.
Нарезаем мелкими кусочками филе красной рыбы.
К тертым ингредиентам добавляем по 1 ложке майонеза и тщательно перемешиваем.
В подготовленную посуду выкладываем прямоугольником свеклу, картофель, морковь и яйца.
Слить всю жидкость с лука и выложить сверху. При желании можно посыпать зеленью.
В завершение выкладываем рыбу. Затем все сворачиваем в рулет и ставим на 2 часа в холодильник для пропитки.
Шуба по-царски готова, приятного аппетита!