Украинские центры крови на грани остановки - директор областного центра крови

Об этом рассказал главный трансфузиолог Минздрава, директор Киевского областного центра крови Петр Вербицкий. В результате уже вскоре они могут начать испытывать перебои в своей работе.

Мало того, по словам Петра Вербицкого, центры крови пока что не знают, что именно в 2015 г. Минздрав планирует приобрести на тендерах для их работы. «Государство еще не определилось, что будет закупать», - говорит он.

Врачи из регионов подтверждают сложность ситуации. Главный врач Днепропетровской станции переливания крови Антонина Сердюк говорит, что имеющегося запаса тест-систем хватит до июля. Позже их закупку должен обеспечить областной бюджет. Однако его ресурсов надолго не хватит. Поэтому Антонина Сердюк отмечает, что нехватка тест-систем будет отмечаться уже осенью.

Проблемы с расходными материалами отмечают и в Харькове. Главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский говорит, что вскоре у них будет отмечаться нехватка контейнеров для забора крови.

Врачи говорят, что в их работе очень важно добиться высокого качества крови. Чтобы этого достигнуть, им необходимо использовать для тестирования крови не старинные ручные методы, а работать на специальном оборудовании, в частности, на ARCHITECT.

Антонина Сердюк говорит, что плюсами ARCHITECT является то, что все процессы тестирования крови становятся автоматизированными, то тесть исключается действие человеческого фактора как-то перепутывание пробирок или доноров. Кроме того, сокращается время тестирования - с шести часов до часа-полутора. И что особенно важно, этот метод более чувствительный, лучше выявляет инфекции и дает меньше ложноположительных результатов, что приводит к лучшему качеству и безопасности получаемой крови, говорит она.

Качество работы, эффективность на ARCHITECT на порядок выше, чем когда применяется полуавтоматический полукустарный метод, соглашается бывший главный врач Луганской областной станции переливания крови Елена Фролова.

Уже несколько лет как Минздрав начал оснащать региональные центры крови данным оборудованием. Сейчас примерно половина регионов имеют аппараты ARCHITECT. Поэтому врачи считают, что необходимо полностью переходить на современные методы и своевременно закупать необходимые тест-системы, чтобы повышать качество получаемой от доноров крови. Особенно актуально это стало в условиях проведения АТО, когда требования к скорости получения качественной донорской крови резко возросли.