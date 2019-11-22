Море нечистот. Бердянску грозит затопление фекалиями, а Украине - экологическая катастрофа

Много лет назад курортным городом Бердянск в Запорожской области руководил Валерий Баранов. Хорошим он был мэром или нет – вопрос для дискуссий. Однако неоспоримый факт, что Баранов владел потрясающим чувством юмора, иронией и абсолютным ощущением реальности. Поскольку именно при мэре Баранове в Бердянске были установлены множество крутых памятников, которые ежегодно собирают около себя десятки тысяч туристов. Кого только не увековечили в курортном городе! И бычка-кормильца с комаром-звонцом, и дачников с сантехником, и чайку-хозяйку... Но самые крутые – это памятник жабе и памятник граблям. Именно они, как ничто лучше характеризуют ситуацию как в самом Бердянске, так и в Украине в целом.

Грабли. «Бердянский успех»

Памятник граблям появился на центральном проспекте города в далеком 2011 году (Баранов мэром уже не был, но устанавливать различные штуки на тот момент не переставал). «Монумент» представлял собой совершенно обычные грабли с деревянной ручкой и бронзовыми зубьями. На табличке к странному памятнику имеется надпись: «Грабли «Бердянский успех» 2008–2010 гг. Действующая модель в назидание потомкам».

«Мер объяснил, что каждый в жизни совершает ошибки, и эти грабли - напоминание людям о том, что из ошибок нужно извлекать уроки и не повторять их снова», - писали местные СМИ после открытия очередной достопримечательности.

Изначально, это был действующий механизм и тот, кто на грабли наступит, мог получить ручкой по лбу (на самом деле не мог, ибо «держак» проходил лишь половину пути и туристов таки не травмировал). Потом его зафиксировали, а зря. Очень зря. Ибо создается впечатление, что лишь регулярное физическое воздействие «держака» грабель на лбы отечественных чиновников и народных депутатов, могло бы заставить их работать.

Пару дней назад половина курортного Бердянска превратилась в Венецию. Грязную, и жутко воняющую. В городе на нескольких участках обрушился канализационный коллектор. Запасные сооружения не справились с откачкой стоков и все нечистоты через ливневки пошли наружу. Отходы рекой потекли по улицам, заливали газоны и коварно подбирались к жилым домам.

Учитывая, что подобные аварии почти всегда случаются в выходные дни (зачастую, в воскресенье вечером), на мобилизацию коммунальщиков, аварийных служб и техники понадобилось время. Более суток велись работы по ликвидации аварии. Более суток канализационные стоки заливали улицы курортного города и вызывали рвотный рефлекс у местных жителей. И не успели коммунальщики залатать дыры проблемного коллектора, как местные чиновники заявили: во всем виновата областная и государственная власть. Мол, не дают денег на ремонт стратегического объекта, а собственными силами Бердянск не справится. В казне пусто, кредиты брать - дорого.

Примечательно, что за последний год это не первая грандиозная авария на канализационном коллекторе в Бердянске. В конце января текущего года произошел первый коммунальный коллапс – огромное сооружение, через которое проходит 80% всех городских стоков, внезапно обрушилось в нескольких местах. Чтобы избежать экологической катастрофы – была угроза того, что фекалии пойдут в грунтовые воды и даже напрямую в море - коммунальщики вынуждены были полностью прекратить работу этого объекта.

Тогда более 120 тысяч бердянцев более недели сидели без воды.

К ликвидации последствий катастрофы были привлечены коммунальники из соседнего Мариуполя (Донецкая область), военнослужащие и бойцы Нацгвардии. Они помогали откачивать нечистоты и строить временные очистные сооружения, бойцы подвозили людям воду.

Через неделю круглосуточных работ стало известно, что временные сооружения не справляются с объемами отходов и местная власть слезно просила горожан не пользоваться канализационной системой: не ходить в туалет и не сливать воду с тазиков. Когда просьбы не подействовали, приказали прекратить подвоз воды.

Коммунально-коллекторная эпопея длилась более недели. В то время, когда работяги в мороз копались в нечистотах, эксперты пытались найти места порывов (а труба трещала, как «юный» зимний лед на Азовском море), чиновники проводили экстренные совещания и строчили письма «вышестоящему руководству»: в область, и в Кабмин.

По оценкам специалистов, на капитальный ремонт требовалось более 100 миллионов гривен. В городском бюджете Бердянска «наскребли» лишь чуть более 100 тысяч, из Резервного фонда Запорожской области – около 8 миллионов. Кабинет министров Украины времен Гройсмана обращение бердянских властей оставил без рассмотрения и «спустил» его на область.

Денег нет, но вы держитесь…

После первой коллекторной катастрофы сооружение «давало трещину» еще несколько раз - в феврале и в конце мая. Все это время местные власти продолжали писать письма Гройсману (экс-премьер-министру Украины) и Брылю (экс-главе Запорожской ОГА) с просьбой найти денег на ремонт. От Гройсмана ответов не получали, о чем местных чиновников извещал Брыль.

После президентских выборов депутаты Бердянского горсовета написали обращение и к Владимиру Зеленскому. В этот раз слуги народа уже перешли от писем из разряда «подайте, Бога ради!» к письмам «Мы вас ответственно предупреждаем!». Говорили о том, что город, который с 2005 года имеет статус курорта государственного значения, может стать эпицентром экологической катастрофы в разгар сезона. Мол, если трубы с фекалиями прорвутся, будет беда. Тогда Зеленский оставил обращение местных депутатов без ответа.

Спустя полгода после обращения, «солдат президента» - новоназначенный глава Запорожской ОГА Виталий Туринок отправился в курортный Бердянск с рабочей поездкой. Так сказать, чтобы вникнуть в местные проблемы.

Первое, о чем заговорили во время встречи – проблема с коллектором. Туринок внимательно выслушал и ответственно заявил: берет проблему на личный контроль.

Практически слово в слово повторил слова главы области и премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который также пообщался с бердянцами во время своего пребывания в Запорожской области. Заявил, что деньги на коллектор заложат в Государственном бюджете 2020 года. Когда город их получит, учитывая, что средства закладывают в виде субвенций, которые сначала идут на область, потом перераспределяются, и только после этого поступают на счета городов, сложно предположить.

При этом, в неофициальных беседах чиновники Запорожской ОГА возмущаются и сетуют на своих бердянских коллег. Мол, пока петух не причинит телесные повреждения в область всем известного места, никто и пальцем не пошевелит, чтобы решить проблему. «Прошел почти год с момента первой серьезной аварии. Чем занимались люди, которые работают в Бердянске? Сейчас не идет разговор о том, сколько и у кого они просили денег, а стоит лишь конкретный вопрос: что они сделали самостоятельно?», - приблизительно такое мнение разделяют чиновники области.

Говорят, нужно искать не причины, а возможности. Больше зарабатывать на курортниках, привлекать инвесторов или, в конце концов, просить помощи у бизнеса, а не возлагать надежды только на государство.

В мэрии Бердянска, наоборот, сетуют, что сделали все возможное: и проекты работ есть, и площадки уже готовы, и подрядчики определены (кстати, фирма, которой отдали право проводить работы, входит в орбиту влияния народного депутата Украины родом из Бердянска Александра Пономарева, который, согласно декларации, является долларовым миллионером). Загвоздка лишь в одном – нет финансирования.

Впрочем, Бердянский городской совет выделил целых четыре миллиона гривен из шести, которые зашли в город в качестве субвенции из области. Но это - капля в море…

В начале этого текста мы упоминали не только памятник граблям, а и памятник Жабе, который символизирует не самые лучшие человеческие качества: зависть и жлобство. И здесь стоит напомнить, что в начале курортного сезона местная власть устраивала своеобразные аттракционы и продавала предпринимателям право торговать в районе главной площади Бердянска в так называемых МАФах (киосках). На продаже права уличной торговли город заработал 4,6 млн грн. И планируется, что эти деньги пойдут на благоустройство города - урны, лавочки, высадку деревьев и т.д.

Но почему, имея такую огромную проблему, как устаревший коллектор, эти средства не направили на его ремонт? Может быть, причина в грядущих местных выборах, когда перед горожанами придется отчитываться о проделанной работе? Мол, смотрите, какой парк забабахали. А почему воды в городе нет? Так это же Кабмин и область денег не дали!

Вот и не стоит удивляться, что многотысячный курортный город уже год сидит на фекальной пороховой бочке, которая может «рвануть» в любой момент.

Ирина Дубченко