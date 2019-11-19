В ВМС назвали дату, когда захваченные Россией корабли прибудут в Украину (видео)
Возвращенные Россией корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» прибудут в украинские порты в течение ближайшего времени.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил командующий Военно-воздушных сил Игорь Воронченко.
«Ориентировочно 20-21 ноября», – отметил Воронченко.
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Как сообщал УНИАН, 17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмолу» в Керчи. Сообщалось, что суда в сопровождении российских кораблей направлялись Керченским проливом в сторону Черного моря.
Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября текущего года украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.