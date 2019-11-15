СБУ задержала одного из лидеров "Исламского государства", который скрывался в Украине (фото)

Террорист продолжал координировать деятельность специальных ячеек "ИГИЛ".

На Киевщине задержали одного из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Отмечается, что СБУ провела совместную спецоперацию с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США.

Читайте такжеСБУ поймала в Киеве двух российских «диггеров», собиравших информацию о системах подземных коммуникаций«По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу «Аль-Бара Шишани» занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в «ІИГИЛ» ‒ заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани». В 2016 году, после ликвидации последнего, «Аль Бара Шишани» выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации. Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт», – говорится в сообщении.

Как отмечали в СБУ, на основании фальшивых документов террористу удалось легализоваться на территории Украины.

«По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных ячеек «ИГИЛ», так называемых «Амниятов». Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером «Исламского государства», – говорится в сообщении.

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Сирии задержали жену ликвидированного главаря «Исламского государства».