В Новосад проверяют курс «Основы семьи», который считают дискриминационным

31 августа 2019 года в учреждениях среднего образования началось внедрение курса по выбору "Основы семьи". Это факультативный урок, на котором учеников обучают, как строить счастливую семейную жизнь и заботиться о детях.

Школьный курс проверят на дискриминацию / фото оsnovy.info

Министерство образования и науки Украины получило выводы антидискриминационной экспертизы курса «Основы семьи». Пять независимых экспертных выводов пока изучает юридический департамент МОН.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Внедрение курса по выбору «Основы семьи» в учреждениях среднего образования началось 31 августа 2019 года.

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К министру Анне Новосад обратилась группа родителей с просьбой провести антидискриминационную экспертизу курса или дать заключение, что такая экспертиза осуществлялась перед его утверждением и внедрением. По мнению родителей, отдельные положения и цитаты курса «Основы семьи» являются противоречащими действующему законодательству и Конституции Украины.

Для экспертной оценки были привлечены внешние эксперты.

«В течение двух месяцев они независимо друг от друга анализировали на предмет соответствия действующему законодательству и образовательной политике учебные материалы курса «Основы семьи» для 10—11 классов авторства А. Й. Буковинского. После рассмотрения юристами министерства все материалы будут представлены министру образования и науки для принятия дальнейших решений», — говорится в сообщении.

Как пишет Украинская правда. Жизни, автор курса Адриан Буковинский называет себя "экспертом по преодолению семейных проблем", проводит тренинги и семинары по семейной жизни. Он написал ряд книг про семейные и христианские ценности.

Как сообщалось ранее, Министерство образования повторно проверяет курс «Основы семьи», который ввели в нескольких украинских школах.