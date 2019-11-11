В киевском суде верующие устроили погром и драку: пятеро задержанных

По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пыталась попасть на заседание.

В здании суда на столичном Печерске произошло столкновение, полиция задержала пять человек.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня во время судебного заседания в помещении суда на улице Московской произошло столкновение между представителями религиозной организации и работниками суда.

Читайте такжеНе поделили церковь: на Житомирщине между верующими двух конфессий возник спор из-за храмаПо предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пыталась попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда.

Отмечается, что для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ.

Пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и берут объяснения.

«Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента», – отмечают в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в суде произошла драка из-за Бандеры и Шухевича.