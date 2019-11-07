Колесник отстранили от должности директора Института рака - депутат

В профильном комитете Верховной Рады заявляют, что в институте - «ободранные стены, больные в очередях, печаль и коррупция».

Сегодня Министерство здравоохранения Украины отстранило от должности директора Национального института рака Елену Колесник.

Об этом народный депутат Александра Устинова (фракция «Голос») сообщила в Facebook.

«Я последние 4 года писала о дерибане в институте на закупках лекарств, компьютеров, программного обеспечения - всего, на чем можно было дерибанить. Обращалась во все правоохранительные органы», - написала Устинова.

По ее словам, проведенный аудит института показал, что там не работают компьютеры, потому что нет программного обеспечения. «А знаете, почему нет? Потому что в конце 2017 года в обход Prozorro провели тендеры, где по 199 тысяч гривен накупили компьютеров и программного обеспечения на 10 млн. Его так и нет», - пояснила депутат и добавила: «На основе моего расследования тогда открыли уголовное производство, но вы же знаете, правоохранители у нас ракеты - за 2 года о подозрении так никого и не уведомили. Зато это позволило отстранить директора и, надеюсь, нас ждет новый конкурс».

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Народный депутат Ольга Стефанишина, которая является членом комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, написала в Facebook, что новое руководство Национального института рака должно быть избрано на прозрачном и открытом конкурсе.

По её словам, это «главные выводы выездного заседания комитета здоровья нации, которое состоялось в помещении Национального института рака».

Как заявила Стефанишина, впечатление от «экскурсий» по главному онкологическому учреждению страны - «ободранные стены, больные в очередях, печаль и коррупция».

Она подчеркнула, что инициированный комитетом аудит показал много нарушений со стороны руководства института, и «с этим будут разбираться правоохранительные органы: относительно деятельности института принято несколько уголовных дел «за вероятное присвоение денежных средств» и другие.

Стефанишина сообщила, что и.о. руководителя института назначили заместителя директора Андрея Лукашенко, поэтому «надежд на то, что ситуация изменится кардинально - очень мало».

«Институту надо полное обновление, прозрачный конкурс и новые люди, которые смогут честно и качественно выполнять свою работу», - подчеркнула депутат.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Министерство здравоохранения направило в правоохранительные органы материалы аудита, в которых говорится о выявленных многочисленных нарушениях в Национальном институте рака.

Среди нарушений Минздрав называет то, что потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались бессистемно - институт не имеет регламентированного порядка формирования потребности для закупки.

В Минздраве заявили, что дорогостоящее оборудование не используется для лечения пациентов, а стоит на складе, а также выявлена недостача компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 тыс. грн.

Кроме того, в сентябре прокуратура Киева сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу в завладении средствами больных граждан.