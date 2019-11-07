В Киеве закрыли две станции метро

Проводится проверка из-за сообщения о минировании.

В четверг, 7 ноября, в час пик закрыли несколько станций столичного метро.

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Как сообщает в Twitter "Киевский метрополитен", поступило анонимное сообщение о минировании.

"Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании. Проводится проверка", - говорилось сначала в сообщении.

Позже в подземке сообщили, что после проверки анонимного сообщения о минировании открыта для пассажиров станция метро "Золотые ворота".

"Станция "Золотые ворота", а также пересадка, проверены и открыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

В то же время, на станциях "Красный хутор" и "Академгородок" проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября станции метро "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" в Киеве проверили из-за сообщения о минировании, взрывоопасные предметы не обнаружены.