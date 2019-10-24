Опрос показал, что украинцы считают самой большой угрозой для страны

Около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения.

Самой большой угрозой для Украины сегодня респонденты считают массовый выезд украинцев за границу (56%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 19 по 22 октября.

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Около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения. От 30% до 40% считают угрозами ухудшения здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну Россией, рост преступности, деградацию и вымирание населения. От 20% до 30% – развал страны, девальвацию гривны, безвластие и массовые беспорядки.

От 13% до 17% угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм. За последние три месяца ощутимо возросла актуальность таких угроз как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Зато снизилась угроза девальвации гривны, инфляции.

Опрос проводился с 19 по 22 октября методом личного интервью (face-to-face) среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2%.