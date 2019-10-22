Служебный роман: в Харькове водитель троллейбуса сделал предложение кондукторше просто на глазах у пассажиров (видео)

Предложение девушка получила через громкоговоритель.

В Харькове водитель троллейбуса сделал предложение кондукторше просто на глазах у пассажиров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Предложение девушка получила через громкоговоритель, из которого обычно объявляют остановки. Пораженная кондукторша долго не сомневалась, сразу согласилась стать женой своему любимому.

Очевидцы сняли все на телефон, а кадры выложили в Сеть. Теперь видео собирает все больше и больше поздравлений для влюбленных.