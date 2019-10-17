Handelsblatt: Украинцы среди наиболее недовольных в Восточной Европе

Исследование показало, что много людей в регионе жалуются на политические и экономические неурядицы, и эта ситуация очень напоминает страны Запада под руководством популистов.

Через 30 лет после падения Железного Занавеса большинство людей в Восточной Европе ценят политические и экономические свободы, которые пришли после краха коммунизма. Однако, это не означает, что они довольны нынешней ситуацией в своих странах.

Как и в Западной Европе, люди в странах бывшего Восточного блока недовольны экономическими и политическими лидерами. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на опрос американского исследовательского центра Pew, которое было проведено в 16 странах Европы.

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«Мало кто сожалеет, что их страны открыты для Запада. Но немало людей критикуют неравенство прогресса в своих странах», - сказал директор Pew в Берлине Рихард Вике.

В подавляющем большинстве стран бывшего Восточного блока большинство людей отвечали, что поддерживают рыночную экономику и демократическую многопартийную систему. Только в России респондентам не нравится смена политического и экономического порядка. Самая высокая поддержка демократии и рыночной экономики установилась в Польше. Повышение стандартов жизни, лучшее образование и гордость за свою страну – главные причины, почему много восточных европейцев отдают предпочтение современности, а не коммунистическому прошлому. Однако, большинство россиян, украинцев и белорусов убеждены, что их народы сегодня живут хуже, чем прежде.

Во всех опрошенных странах Центральной и Восточной Европы большинство опрошенных говорили о недовольстве тем фактом, что политические лидеры и бизнес получили большую выгоду от изменений, чем простые люди. Эта риторика созвучна с популистскими реалиями в некоторых западных странах, таких как Италия.

«Подходы западноевропейских популистов часто похожи с распространенными взглядами в Восточной Европе», - говорит Вике.

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Но несмотря на недовольство экономическими условиями, восточные европейцы более оптимистично настроены, чем люди на Западе. В частности, в большинстве стран региона около половины опрошенных убеждены, что будущие поколения будут жить лучше. В это время во Франции, Италии, Великобритании и Испании лишь четверть респондентов верят в это.

ЕС получил хорошие оценки от жителей почти всех 14 стран, в которых были проведены опросы. Высочайшее одобрение организации наблюдается в Польше и Литве. Главной причиной стало убеждение, что вступление в ЕС укрепило национальные экономики стран. Для сравнения во Франции, Греции и Италии так считает меньше половины опрошенных.

Интересно и то, что политическое и экономическое недовольство значительно выше в Украине и России, которые не входят в ЕС, но принадлежат к восточноевропейскому региону. Однако, недовольство своей демократией даже еще выше в Греции, Великобритании, Италии и Испании.