Греческая церковь первой признала Православную церковь Украины
Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины.
Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил в Facebook.
Он отметил, что сегодня священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.
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«Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах», - написал митрополит Епифаний.
Он добавил, что Грецию и Украину, два народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества.
«Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!», - убежден предстоятель ПЦУ.
Он выразил надежду, что вскоре посетит Афины, где встретится с блаженнейшим архиепископом Иеронимом и другими иерархами Элладской православной церкви.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.