Жителей Одессы напугали бронетехника и взрывы на улицах города (видео)

Возле исправительной колонии № 51 начались масштабные антитеррористические учения, максимально приближенные к реальности.

Бронетехника, пожарные и скорые, вой сирен и автоматчики спровоцировали в Одессе утром переполох.

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Информация о скоплении техники, людей с оружием и перекрытой улицы быстро распространилась по соцсетям, а затем горожане начали сообщать, что слышат взрывы, говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители успокаивают: у исправительной колонии № 51 начались масштабные антитеррористические учения, максимально приближенные к реальности. Бунт в колонии и массовый побег арестантов - именно по такой легенде работают правоохранительные органы и оперативные службы города.

Утром в городе выли сирены пожарной спецтехники и "скорых", взрывались светошумовые гранаты и происходил штурм заведения, а основная фаза учений прошла внутри колонии. Там должны сымитировать и масштабный пожар.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 27 сентября из-за проведения антитеррористических учений в части города введут особый режим.