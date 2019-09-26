Нацсовет по вещанию лишил лицензии канал «112 Украина»

Команда канала назвала решение Совета цензурой и атакой на свободу слова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение лишить телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.

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Как сообщается на сайте «112 Украина», канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Команда канала назвала решение Совета цензурой.

Напомним, 16 сентября Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции, таким образом сняв запрет Нацсовета продлевать или аннулировать лицензию телеканала.