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Нацсовет по вещанию лишил лицензии канал «112 Украина»

13:03, 26 сентября 2019
Общество
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фото УНИАН

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Как сообщается на сайте «112 Украина», канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Команда канала назвала решение Совета цензурой.

Напомним, 16 сентября Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции, таким образом сняв запрет Нацсовета продлевать или аннулировать лицензию телеканала.

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Теги: #Нацсовет#телерадиовещание