Нацсовет по вещанию лишил лицензии канал «112 Украина»
13:03, 26 сентября 2019Общество
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Команда канала назвала решение Совета цензурой и атакой на свободу слова.
фото УНИАН
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение лишить телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание.
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Как сообщается на сайте «112 Украина», канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Команда канала назвала решение Совета цензурой.
Напомним, 16 сентября Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции, таким образом сняв запрет Нацсовета продлевать или аннулировать лицензию телеканала.
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