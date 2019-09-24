Зеленский подписал важный закон насчет организации обороны Украины

Законом устанавливается, что президент по представлению Кабмина утверждает план обороны и его структуру, а также военно-административное деление территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства".

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Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Согласно статусу документа, 23 сентября его подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, и в тот же день - президент Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в закон "Об обороне Украины" об организации обороны государства (№ 1011).

За это решение проголосовали 286 народных депутатов из 376 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что план обороны Украины - это составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мер государства по подготовке к вооруженной защите и его защиту в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Для организации обороны государства президент Украины по представлению Кабинета министров утверждает структуру плана обороны Украины, план обороны Украины и военно-административное деление территории Украины.

Порядок разработки плана определяется Кабмином.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.