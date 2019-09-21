В Станице Луганский продолжается укладка плит фундамента для временного моста (фото)

Также работники ООО "Уктрансмост" продолжили сбор металлических опор временного моста.

У излома моста, что вблизи КПВВ "Станица Луганская", работники "Укртрансмоста" укладывают плиты фундамента для возведения временной переправы.

Об этом говорится в сообщении на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

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"После обследования территории пиротехниками работники "Укртрансмоста" под разрушенной частью моста проводили работы по укладке плит фундамента для временного моста. Также ими продолжена сборка металлических опор временного моста. Проводится подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером", - сообщили в ОГА.

Кроме этого, пиротехники продолжили очистку местности возле дороги от взрывоопасных предметов, а сотрудники райавтодора – ремонт тросового ограждения дороги и срезание деревьев и кустарников на левой обочине дороги.

Укладка плит фундамента временного моста начались 19 сентября, на следующий день была собрана первая опора.

Как сообщал УНИАН, за ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн на официальном канале Луганской ОГА в YouTube по ссылке.

В видеотрансляции возможны временные отключения по техническим причинам, восстановление происходит после осуществления техработ.