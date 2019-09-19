Новейший десантный катамаран ВМС США USNS Yuma зашел в Одесский порт (фото)

Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в наш порт.

Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma сегодня утром зашел в Одесский морской торговый порт.

Об этом сообщает "Думская".

В 8:30 корабль появился на горизонте. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. В 10:30 "Юма" ошвартовалась у причала 1-К.

Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в наш порт. Первый состоялся 29 июня этого года, накануне международных учений СиБриз-2019. Тогда "Юма" доставила в Одессу снаряжение, оборудование и военную технику для учений. Цель сегодняшнего визита пока неизвестна.

Войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти, однако, как сообщает ряд СМИ, грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения десять часов, а потом развернулся и ушел в Одессу.