Еписком Гедеон вернул себе украинское гражданство через суд

Судья Погрибниченко также обязал возместить Харону денежные затраты на судебный сбор.

Окружной административный суд Киева признал противоправным решение миграционной службы лишить Юрия Харона (Гедеон) украинского гражданства и обязал ему его вернуть.

Об этом говорится в постановлении суда, передает theБабель.

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«Обязать Управление Государственной миграционной службы Украины в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения Управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области от 21 июня 2018 года, которым было отменено предыдущее решение о приобретении гражданства по территориальному происхождению согласно части 1 статьи 8 «Закона Украины о гражданстве Украины» Юрием Хароном Самуиловичем», – говорится в документе.

Кроме того, судья Погрибниченко обязал возместить Харону денежные затраты на судебный сбор.

Как сообщал УНИАН, епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеона украинские пограничники задержали 13 февраля в аэропорту «Борисполь».

Тогда у священника изъяли украинский загранпаспорт из-за наличия нескольких гражданств, а также потому, что он занимался антиукраинской пропагандой и является активным адептом «русского мира».

В июне 2018 года епископа лишили украинского гражданства. В апреле Гедеон вылетел назад во Франкфурт, но вскоре подал иск о возврате паспорта гражданина Украины.