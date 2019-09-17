Дорогое удовольствие: журналисты рассказали о секс-вечеринках в Киеве (видео)

В Киеве есть три компании, которые организовывают секс-вечеринки.

Свинг-вечеринки, последние десятилетия популярные лишь на Западе, которые считаются популярной забавой в высоких политических кругах, отныне доступны и простым украинцам.

Как рассказали журналисты программы "Гроші", за 2 тысячи долларов можно получить абонемент в игру разврата.

Читайте такжеЭксперты объяснили, почему Украина не готова к легализации проституции (видео)

Так, журналистка Елена Кононенко расследовала историю о тайном свингерском пати, недавно прошедшем в Киеве. Результаты горячие.

Секс-тренер Игорь Посыпайко - один из организаторов скандальной вечеринки в Киеве, который раскрыл подробности элитных секс-развлечений. Так, вход на вечеринку стоил для пары 2,5 тыс. долларов, 3 тыс. долларов - если не знаешь, с какой девушкой придешь, и VIP - 5 тыс. долларов.

По словам Посыпайко, цель таких вечеринок - это получить импульс и возбуждение, которые можно будет реализовать дома с любимым человеком.

Чтобы попасть на такую вечеринку, сначала нужно пройти своеобразное собеседование, клуб очень закрытый, о нем почти никто не знает.

Ранее журналисты узнали, как работает секс-туризм в Украине и сколько в нем зарабатывают украинские девушки.