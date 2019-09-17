Полиция рассматривает несколько версий пожара в доме Гонтаревой, одна из них – поджог

Производство по факту возгорания дома пока не открывали.

Полиция Киевской области рассматривает поджог как одну из версий возгорание дачного дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Об этом сообщил hromadske пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

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В то же время полиция не исключает другие версии, например, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

«Производство пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем детали», – добавил представитель полиции.

Напомним, ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ночью 17 сентября сожгли ее дом в с. Гореничи под Киевом. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом сгорел полностью.