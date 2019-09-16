Во Львовской области начались украинско-американские учения Rapid Trident-2019

В этом году к проведению обучения привлечено беспрецедентное количество военнослужащих - более 3 тыс. 500 человек из 14 стран мира.

Сегодня, 16 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск «Rapid Trident-2019» («Стремительный трезубец-2019»).

Об этом сообщает пресс-группа учений «Rapid Trident-2019».

Отмечается, что от украинской стороны соруководителями учений назначены заместитель командующего - начальник управления подготовки оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВС Украины полковник Александр Жакун, от Вооруженных сил США - полковник Тимоти Кливленд.

«В этом году к проведению обучения привлечено беспрецедентное количество военнослужащих - более 3500 человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Самые большие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек», - сообщает Минобороны Украины.

Читайте такжеВ курортном украинском городе могут временно ввести особый режим

Украина (более 3 тыс. человек) представлена военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВС Украины, военнослужащими ЛитПолУкрбрига, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, батальонно-тактической группой МВД, в которую вошли военнослужащие НГУ, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, УГО и ВСП ВС Украины.

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО/ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, к командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году.

Командно-штабная фаза проводится при помощи систем имитационного моделирования, то есть, мощных компьютеров и уникального программного обеспечения, которые позволяют моделировать действия своих подразделений и условного противника в едином виртуальном пространстве в режиме реального времени. Для проведения обучения привлечены более 6 сотен единиц автомобильной техники и боевых бронированных машин разного класса, а также 4 вертолета Ми-8 бригады армейской авиации, которые будут выполнять в рамках обучения широкий спектр задач: от медицинской эвакуации до высадки десанта. Предусматривается выполнение упражнений боевых стрельб. Кроме того, для повышения реалистичности маневров в рамках проведения полевой фазы будут применяться современные системы имитации боевой стрельбы MILES.

Целью «Rapid Trident-2019» является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.

Нынешние учения будет проходить также с учетом деятельности Объединенной многонациональной группы по подготовке - «Украина» (JMTG-U), направленной на подготовку украинских военнослужащих разных воинских специальностей по стандартам НАТО с привлечением иностранных инструкторов из США, Канады, Великобритании, Литвы, Эстонии и Польши. Обучение предусматривает проведение командно-штабной и полевой фаз, во время которых руководящий состав и офицеры штаба многонациональных подразделений звена «батальон-бригада» будут тренироваться в совместном планировании и проведении операций. Личный состав подразделений будет отрабатывать тактические элементы, направленные на выполнение задач по назначению, с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии.

Кроме того, в рамках обучения будет проведена оценка НАТО 1-го уровня двух украинских подразделений: роты РХБ защиты и роты оперативного обеспечения на предмет совместимости и соответствия стандартам Североатлантического альянса. В ходе проведения «Rapid Trident-2019» состоится также специальная подготовка для специалистов гражданско-военного сотрудничества - сравнительно новой структуры в Вооруженных силах Украины, которая активно развивается и имеет активное применение во время боевых действий.