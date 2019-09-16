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Отравление в школьной столовой на Винниччине: в больнице остаются 16 детей

09:19, 16 сентября 2019
Общество
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Предварительный диагноз у госпитализированных – острый гастроэнтероколит / фото УНИАН

Читайте такжеНа Закарпатье восемь школьников отравились неизвестным веществом, трое - в тяжелом состоянииОб этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

«По состоянию на 7.00 16 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), принимавших пищу в школьной столовой СОШ №2 города Казатин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в полицию поступила информация о госпитализации учащихся и работников одной из казатинских школ в районную больницу с диагнозом пищевое отравление.

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Теги: #отравление#Винница