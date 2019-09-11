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Сущенко собственноручно снял баннер с призывом о его освобождении с фасада "Укринформа" (видео)

13:35, 11 сентября 2019
Общество
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Роман Сущенко после возвращения в Киев / REUTERS

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский журналист Роман Сущенко снял баннер "Свободу Роману Сущенко" с фасада информагентства "Укринформ".

Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал перед совместной со своим адвокатом Марком Фейгиным пресс-конференцией в Киеве.

Видео: DW.com

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.

Также Денисова сообщила, что 10 освобожденных украинских узников помиловал президент РФ, а Бекиров и моряки были освобождены под личные обязательства.

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Теги: #журналист Роман Сущенко