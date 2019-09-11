Сущенко собственноручно снял баннер с призывом о его освобождении с фасада "Укринформа" (видео)

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 35 украинцев.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский журналист Роман Сущенко снял баннер "Свободу Роману Сущенко" с фасада информагентства "Укринформ".

Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал перед совместной со своим адвокатом Марком Фейгиным пресс-конференцией в Киеве.

Видео: DW.com

Журналист Роман Сущенко, освобожден из заключения в России, собственноручно снял баннер с надписью #ВолюСущенку. Баннер висел на фасаде здания в Киеве почти 3 года.



Сущенко заявил, что не ожидал, что этот день настанет, передает корреспондент DW. pic.twitter.com/qVgqluviir — DW на русском (@dw_ukrainian) September 11, 2019

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар.

Также Денисова сообщила, что 10 освобожденных украинских узников помиловал президент РФ, а Бекиров и моряки были освобождены под личные обязательства.