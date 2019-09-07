Освобожденных украинских моряков привезли в главный военный госпиталь в Киеве

Военнослужащие должны пройти медицинские обследования и при необходимости - реабилитацию.

Освобожденных 24 украинских военных моряков привезли в главный военный госпиталь в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в учреждение на улице Госпитальной вместе с моряками на нескольких автобусах приехали их родственники.

Украинские военные должны пройти медицинские обследования и реабилитацию.

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Заместитель начальника главного военного клинического госпиталя по медицинской части Александр Циц рассказал журналистам, что для проведения обследования военных моряков привлекут лучших специалистов.

"Все освобожденные военнослужащие сюда доставлены для того, чтобы пройти углубленное медицинское обследование, а при наличии патологий получить высококвалифицированную помощь. Для этого у нас привлечены ведущие специалисты Министерства здравоохранения и все военные специалисты", - рассказал он.

Циц отметил, что срок пребывания военных в госпитале зависит от состояния их здоровья. "На сегодняшний день тяжелых состояний нет, практически все - в удовлетворительном состоянии. Но углубленный осмотр покажет несколько иную информацию, от этого зависит уже время их пребывания здесь", - добавил он.

По его словам, освобожденные моряки будут находиться в палатах по 2-3 человека, а родственникам позволят находиться рядом с ними в ближайшие несколько дней.

Циц также отметил, что у вновь прибывших пациентов есть все медикаменты, питание, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и РФ моряков освободили. Адвокат Николай Полозов заявил, что моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.