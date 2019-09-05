"Чернявый и пухленький": что говорят о Разумкове в родном Бердичеве

Разумков родился в Днепропетровске, но еще в маленьком возрасте переехал к бабушке с дедушкой в Бердичев.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и сын первого помощника Леонида Кучмы вырос в Бердичеве Житомирской области. Его и семью хорошо помнят местные жители.

С детства Разумкова воспитывали бабушка с дедушкой. По словам местных, в школу "чернявый и пухленький" Дмитрий ходил "в белой рубашке с кружевным накрахмаленным воротничком, а поверх него бабушка черную ленту на бантик навязывала", пишут VESTI.

Сам будущий спикер родился в Днепропетровске, но еще в маленьком возрасте переехал в Бердичев.

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В родной школе Разумкова называют "хорошим мальчиком", который выделялся своей застенчивостью и отзывчивостью. Первая учительница политика называет следующим будущим президентом, и надеется, что он "объединит вокруг себя Раду и депутатов".

После смерти отца – Александра Разумкова, первого помощника Леонида Кучмы – мать увезла Дмитрия в Киев, где он продолжил обучение в местном лицее №38.

Одноклассники говорят, что он был закомплексованным. Сначала его пытались притеснять, но на все насмешки тот не реагировал, вскоре Дмитрия оставили в покое.

В близком окружении семьи заметили, что после смерти Александра Разумкова в семье были финансовые трудности. Среди друзей, которые помогали, был Сергей Тигипко. Он, по словам собеседников, взял Дмитрия фактически в "обойму" и помог войти в большую политику.

Длительное время сын помощника Кучмы работал в неизвестных маленьких фирмах. В довольно юном возрасте стал членом "Партии регионов", чтобы заработать репутацию.

Как сообщал УНИАН, 29 августа народные депутаты Украины поддержали избрание Дмитрия Разумкова на должность председателем Верховной Рады. В своем выступлении во время обсуждения его кандидатуры на должность председателя парламента Разумков объявил о трех "магистральных" направлении коренных изменений, которые должен осуществить этот парламент в ближайшее время.