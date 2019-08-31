Возле аэропорта «Киев» открыли памятник выдающемуся авиаконструктору Сикорскому

Cкульптура Игоря Сикорского установлена на постаменте в виде полусферы со стилизованной картой мира.

В Киеве открыли памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому.

Монумент возле столичного аэропорта им. Сикорского (бывший аэропорт «Жуляны») открыл мэр столицы Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

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"Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине. Открываем памятник всемирно известному авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением", - сказал Кличко.

Как напомнили в пресс-службе, несмотря на то, что Сикорский большую часть своей жизни жил и работал в США, первый аппарат вертикального взлета он собрал и запустил именно в Киеве. Во дворе усадьбы на Ярославовом Валу, где жила тогда семья Сикорских.

Скульптура Сикорского установлена на постаменте в виде полусферы со стилизованной картой мира. Мэр Киева поблагодарил автора - молодого, но известного скульптора Владимира Журавля, который работал над памятником. Его работы киевляне уже знают и любят. Это и скульптурная композиция на Почтовой площади "Дети, запускающие кораблики", и памятник Илье Муромцу.

Также мэр поблагодарил меценатов при поддержке которых создали памятник.

Кличко также подчеркнул, что уже несколько лет столичная власть добивается, чтобы Министерство обороны, на балансе которого состоит дом Сикорского, передало его общине Киева, чтобы город получил возможность отреставрировать заброшенное помещение и создать в нем музей.

Сикорский - всемирно известный авиаконструктор. Вошел в мировую историю авиации как автор первых многомоторных самолетов и вертолетов. Создал первые в мире: четырехмоторный самолет «Русский витязь», тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет «Илья Муромец», трансатлантический гидроплан, серийный вертолет одновинтовой схемы.