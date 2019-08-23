СБУ "зачистила" скандальный плакат из синим большевиком после огласки в СМИ

23 августа скандальное сообщение исчезло со страницы спецслужбы в Facebook.

Служба безопасности Украины удалила из собственной страницы в Facebook советский плакат, которым рекламировала телеграмм-канал.

Сообщение с отредактированным плакатом времен большевистского восстания появилось на странице спецслужбы вчера, 22 августа, и вызвало резонанс в сети и СМИ.

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Авторы публикации обрезали буденовку и красную звезду, перекрасив в синий цвет большевика. В оригинале 1920 года персонаж плаката призывал присоединяться к Красной армии.

Позже в СБУ ответили, что не хотели никого оскорбить, а с изображения убрали всю советскую символику из-за действия закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов.

23 августа сообщение с синим большевиком со страницы спецслужбы исчезло.

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