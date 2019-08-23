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СБУ "зачистила" скандальный плакат из синим большевиком после огласки в СМИ

13:38, 23 августа 2019
Общество
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В сети на креативную рекламу СБУ отреагировали с возмущением / Фото пресс-службы СБУ

Сообщение с отредактированным плакатом времен большевистского восстания появилось на странице спецслужбы вчера, 22 августа, и вызвало резонанс в сети и СМИ.

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Авторы публикации обрезали буденовку и красную звезду, перекрасив в синий цвет большевика. В оригинале 1920 года персонаж плаката призывал присоединяться к Красной армии.

Позже в СБУ ответили, что не хотели никого оскорбить, а с изображения убрали всю советскую символику из-за действия закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов.

23 августа сообщение с синим большевиком со страницы спецслужбы исчезло.

Как сообщал УНИАН, скандальная украинская писательница Лариса Ницой не сменила название предприятия "КИРОВОГРАДРЫБГОСП", руководителем которого является с 2011 года.

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Теги: #СБУ#декоммунизация#советская символика