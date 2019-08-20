Окупантский "суд" в Крыму направил дело Бекирова в Симферополь

Ранее дело в отношении Бекирова было передано Красноперекопскому райсуду, расположенному в 123 км от Симферополя, где удерживают активиста.

Подконтрольный Кремлю «Верховный суд» во временно оккупированном Крыму удовлетворил апелляцию защиты и постановил направить дело тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в «Центральный районный суд» оккупированного Симферополя.

Об этом в Facebook сообщила дочь незаконно арестованного активиста Элеонора Бекирова.

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«Суд удовлетворил апелляционную жалобу и постановил направить дело моего отца Эдема Бекирова в «Центральный районный суд» г. Симферополь», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутировали ногу, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста и адвокаты неоднократно заявляли об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня 2019 года подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский райсуд Симферополя продлил арест Бекирова до 12 августа.

Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследование.

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12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы «передавал взрывчатку и боеприпасы».

23 июля адвокат заявил, что судья Александр Вороной направил уголовное дело в отношении Бекирова для рассмотрения по существу в Красноперекопский районный суд, расположенный в 123 км от Симферополя, где удерживают активиста.

30 июля Бекиров заявил, что объявит голодовку, если его попытаются перевести в Красноперекопск.

8 августа подконтрольный Кремлю «Верховный суд» в оккупированном Крыму, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров из-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрыться от следствия, принял решение продлить ему арест до 11 октября.