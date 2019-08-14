Журналист уличил Винниковскую табачную фабрику в спонсировании сепаратизма на Закарпатье (видео)

По данным журналиста Евгения Плинского, контрабанда сигарет Винниковской табачной фабрики может быть частью попыток Венгрии повлиять на ситуацию на Закарпатье.

На сегодня Украина является крупнейшим в мире поставщиком контрабандных сигарет: ежечасно из нашей страны в Евросоюз поставляется 33 тыс. пачек контрабандных сигарет. При этом одним из главных нелегальных поставщиков может являться Винниковская табачная фабрика.

Такую информацию озвучил журналист телеканала "1+1" Евгений Плинский, отмечая, что средства от этих поставок могут направляться на поддержку венгерского сепаратизма на Закарпатье, передают Комментарии.

По данным KPMG, если в 2014 году из Украины в ЕС было завезено 500 млн сигарет, то в 2016-м – уже 5,8 млрд. При этом еще в 2015 году на тот момент глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль назвал Винниковскую (Львовскую) табачную фабрику главным поставщиком контрабандных сигарет.

Аналогичную информацию озвучивает и журналист Евгений Плинский.

"Лидерами нелегального внутреннего производства сигарет являются Львовская (Винниковская) табачная фабрика и фабрика в Желтых Водах. Они выпускают свои малоизвестные бренды сигарет и подделки известных брендов. Эти сигареты скупаются контрабандными оптовиками и свозятся на склады приграничных регионах", – утверждает журналист.

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По информации Плинского, к строительству в Украине системы, в результате которой наша страна стала "главной табачной головной болью Евросоюза", могут быть причастны люди из окружения экс-президента Петра Порошенко. Так, по его словам, реальным собственником данной фабрики является депутат Львовского горсовета от БПП Григорий Козловский. Плинский отметил, что 4 июля СБУ совместно с Государственным бюро расследований провели обыски на Винниковской табачной фабрике по подозрению в контрабанде и уклонении от уплаты налогов на миллиарды гривен.

Журналист также подчеркнул, что 40% табачной контрабанды из Украины едет в Германию, еще 40 – в Великобританию, 15 – в Италию, а оставшиеся 5% - в другие страны ЕС. При этом 80% всей табачной контрабанды, как утверждает автор материала, едет из Украины через границу с Венгрией – так называемое "окно неприкосновенности".

Мало того, Евгений Плинский сообщает, что контрабанда сигарет – якобы часть гибридного воздействия на Закарпатье со стороны Венгрии, наряду с раздачей венгерский паспортов и финансирования местной общины венгров Закарпатья.

"В отличие от мелких схем, через контрабандное окно на Закарпатье идут крупные партии – по 5-10 фур – они едут открыто, их никто не задерживает по обе стороны границы. Координирует данную работу с венгерской стороны директор крупной венгерской логистической компании. Заработок от контрабанды сигарет частично идет на поддержку общин венгров на Закарпатье – объясняет Плинский. Ранее сообщалось, что по данным Государственной фискальной службы, Винниковская (Львовская) табачная фабрика за 3 последних года не купила ни одной акцизной марки для производства сигарет, но при этом произвела более 5 млрд. штук сигарет. Убытки госбюджета от контрабандных и налоговых схем Винниковской (Львовской) табачной фабрики оцениваются более чем в 4 млрд. грн. в год.