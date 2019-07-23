Суд отказал Минкультуры в разблокировании процесса переименования бывшей УПЦ МП

Переименование бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата было приостановлено в апреле Окружным админсудом Киева.

Шестой апелляционный административный суд отказал Министерству культуры в разблокировании процесса переименования бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сегодня сообщили на сайте бывшей УПЦ МП, заседание суда по апелляционной жалобе Министерства культуры Украины на постановление Окружного административного суда города Киева об обеспечении иска от 22 апреля состоялось 22 июля.

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Отмечается, что определение суда первой инстанции об обеспечении иска оставлено без изменений.

В сообщении напоминается, что 22 апреля постановлением Окружного административного суда города Киева удовлетворено заявление бывшей УПЦ МП и "запрещено субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия касательно сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, входящих в религиозное объединение Украинская Православная Церковь".

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой располагается за пределами Украины в стране, которую законом признано, что осуществляет военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины.

Закон поддержали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, бывшая УПЦ МП может выбрать любой вариант названия, законом установлено лишь одно ограничение: церковь, которая подчинена государству-окупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в военных частях.

9 марта Окружной админсуд Киева открыл производство в деле по иску бывшей Киевской митрополии УПЦ МП к Министерству культуры об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм закона "О свободе совести и религиозные организации".

Также истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его сайте и в газете "Урядовый курьер" перечня религиозных организаций, которые должны внести изменения в свои уставы и представить их на регистрацию в установленном порядке.

Бывшая УПЦ МП подпадает под нормы закона и должна сменить название с указанием своей принадлежности к России.

31 марта министр культуры Евгений Нищук в комментарии УНИАН заявил, что Минкульт, несмотря на иск, поданный к нему бывшей УПЦ МП, выполнит норму закона о ее переименовании и «примерно через месяц» может изменить в реестре название этой религиозной организации в случае ее отказа сделать это самостоятельно.

22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление бывшей Киевской митрополии УПЦ МП об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, в соответствии с которым Киевская митрополия бывшей УПЦ МП должна внести изменения в своего названия.