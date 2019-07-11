Что внутри Heets для IQOS? Из чего сделаны фильтр и начинка?

Чем популярнее становится гаджет для курильщиков IQOS, тем больше интереса ученых, врачей и средств массовой информации он привлекает к себе. А вместе с интересом появляются и вопросы. О самом устройстве данных в открытом более чем достаточно. И тех, которыми делится сам производитель, и исследований с отзывами из независимых источников.

О самой технологии нагревания табака почитать можно на iqos.ua, углубляться не будем. Зато о стиках Heets для IQOS информации немного. Из чего они сделаны? Табак ли внутри? Зачем в стике фильтр? Есть ли пластик в этом фильтре и может ли он расплавиться?

Представители нашей редакции даже как-то побывали в R&D центре Philip Morris International в Швейцарии и разведали все о том, как производятся стики для IQOS и что на самом деле кладут внутрь.

Из чего состоит стик Heets?

Стик разбирается на две части: табак и фильтр.

Табака внутри немного меньше чем в сигарете, к тому же он плотно спрессован. Но технология Айкос устроена так, что много табака и не нужно. Просто он используется более экономно. Ведь в сигарете табак сгорает, а две трети его просто превращаются в тепло и пепел. IQOS нагревает табак, не сжигая его, и все конвертируется во вкус.

Сам табак визуально отличается от сигаретного из-за технологии обработки.

Как выращивают табак для HEETS?

Внутри стиков для IQOS находится точно такой же табак, как и в сигаретах. И для тех, и для других используется смесь трех сортов – Вирджиния (Virginia), Бёрлей (Burley) и Ориентал (Oriental). Каждый из сортов имеет свою специфику и свой вкус.

Например, Вирджиния – это наиболее распространенный сорт табака. На него приходится до 70% всего мирового производства табака. У него самый легким и сладкий аромат, благодаря высокому содержанию глюкозы в листьях. Выращивается в основном в Бразилии и США.

Бёрлей (или Берли) – самый крепкий из всех видов табака. Именно он добавляет во вкус горечь, насыщенность. И именно он «дерет горло». Содержание сахара у него низкое, а никотина – высокое. Берли – это основной ингредиент для сигар.

Ориентал – наиболее ароматный и пряный. Способен давать щекочущее ощущение в носу. Выращивают его по большей мере в солнечных средиземноморских странах: в Турции, Греции, на Балканах.

Как сушат и отбирают табак для IQOS?

Дозревшие листья собирают и сушат либо на воздухе, либо в специальных сушильных машинах. С этого этапа начинаются различия в обработке табака для обычных сигарет и стиков для IQOS.

Из подсушенных листьев отбирают только те, что имеют самое высокое качество. Эластичные, с умеренной плотностью, не пораженные болезнями и вредителями. По данным производителя только 13% ежегодного урожая табака соответствует критериям качества для стиков.

После сушки от листов, отобранных для Heets, отделяют только мякоть, без прожилок. Прожилки пойдут в сигаретные смеси. Дальше сигаретный табак мелко нарезают, а табак для IQOS измельчают до порошкового состояния.

Зачем табак пропитывают глицерином и пропиленгликолем?

Табачный порошок смачивают глицерином и пропиленгликолем. Кстати, в сигаретный табак пропиленгликоль тоже добавляют.

Пропиленгликоль – прозрачная, немного вязкая органическая жидкость без запаха. Используется в пищевой и табачной промышленности. Имеет бактерицидный и влагоудерживающий эффект. В сигаретах и стиках для айкос, пропиленгликоль защищает табак от пересыхания.

Глицерин – очень широко распространенный ингредиент в косметике, медицине и пищевой промышленности. Практически любой увлажняющий крем, включая даже уходовые средства для младенцев, содержит глицерин. Он же входит в состав растворов для ингаляции при заболеваниях дыхательных путей, в сиропы от кашля и спреи от боли в горле. Пищевой глицерин используют при производстве конфет (например, в шоколадных батончиках, зефира, пастилы, мармелада, ирисок, любого «мягкого» шоколада), для выпечки выпечки, мастики для тортов, алкогольных ликеров, жевательной резинке и еще нескольких сотен наименований продуктов.

Табак для стиков необходимо смочить глицерином, чтобы обеспечить испарение аэрозоля. Без него испарение будет очень слабым. Можете попробовать сами высыпать сухой табак из сигареты на сковородку и погреть его. Ничего не будет. Зато если смочить его хотя бы водой, начнет выделяться ароматный пар.

Из чего сделан фильтр для стиков IQOS?

Для начала разберемся, зачем вообще в стиках для IQOS фильтр. Ведь горения, дыма и смол тут нет, и фильтровать особо нечего. Главная миссия фильтра – охлаждать аэрозоль до комфортной для вдоха температуры и убирать из него избыток влаги.

Да и сам фильтр из стиков на сигаретный не слишком похож. В сигаретах фильтр должен очищать дым хотя бы от крупных частичек и продуктов горения – пепла, сажи, остатков горелой бумаги и табака. Также, предполагается, что сигаретный фильтр должен абсорбировать смолы, но на самом деле отфильтровать их он не способен.

Фильтр в стике для IQOS состоит из трех элементов. Два ацетатных колечка просто фиксируют и закрепляют главную часть – полилактидный фильтр.

Самое важное в фильтре – это биополимерный слой. Если его развернуть, то он будет похож на пленочку. Она сделана из полилактида. Этот материал получают из полимолочной кислоты. А ту, в свою очередь, из кукурузного крахмала и сахарного тростника.

Поскольку в состав входят только природные материалы, полилактид биоразлагаем. При компостировании он полностью распадается на углекислый газ и воду за 1-3 месяца. Полилактид также широко используется в медицине (например, для саморассасывающихся хирургических нитей) или при производстве биоразлагаемой посуды.

Когда фильтр поглощает избыточную влагу и тепло из аэрозоля, биополимерная пленка уплотняется и немного темнеет. Это обычная реакция полилактида на контакт с горячей влагой. Многих волнует вопрос, не выделяет ли фильтр при этом токсичные вещества. Нет, не выделяет. Во-первых, фильтр сделан из пластика, а из органических веществ, которые способны распадаться на воду и CO 2 . Во-вторых, температура плавления полилактида стартует от 250⁰С. Температура аэрозоля в разы ниже, иначе его просто не возможно было бы вдыхать. Попробуйте подышать над кипящим чайником. Точнее, нет, не пробуйте, чтобы не получить ожог слизистых оболочек. И это при том, что температура кипящей воды всего 100⁰С.

Как получают ароматизированные вкусы Heets?

В линейке Heets есть 3 чистых табачных вкуса (Amber, Bronze, Yellow) и 3 ароматизированных (Purple, Green Zing, Turquoise). Часто возникает вопрос о том, как в стики добавляются эти дополнительные вкусы – ментол, цитрус, лесные ягоды. Сразу скажем, что в сам табак при этом ничего не досыпают и не доливают. Ароматизация достигается не за счет пропитки табака отдушками, а за счет специальной ароматизированной нити в фильтре.

То есть, IQOS нагревает обычный натуральный табак. А вкусовые нотки ягод или ментола аэрозоль получает, когда проходит сквозь фильтр.

Зачем внутри стиков фольга?

Бумажная обертка стика имеет металлизированное напыление на внутренней поверхности. Никакой особой секретной задачи оно не имеет. Это просто «защита от дурака», чтобы стики нельзя было поджечь и попытаться скурить, как обычные сигареты. Не для того они предназначены.

Где производятся стики для IQOS?

Изначально все стики для IQOS производились на двух фабриках – в Швейцарии (та, на которой мы побывали) и в Италии. С ростом спроса на гаджет и стики к нему, компания начала перепрофилировать многие из своих сигаретных производственных мощностей по всему миру.

В Украину все стики для IQOS привозятся со сверхсовременной фабрике в Болонье, Италии. Там реализованы все этапы, начиная с обработки высушенного табака и заканчивая производством биополимерных фильтров.

Цена Heets

Стоимость пачки стиков для IQOS составляет 45 грн.

Детальную информацию о хитс можно найти на официальном сайте производителя в разделе о вкусах.

Видео: informator.ua