На Полтавщине пропала 12-летняя девочка (фото)
16:36, 25 июня 2019Общество
366 0
Известно, что девочка пропала 24 июня около 12:00.
Ребенок пропал 24 июня / facebook.com/UA.National.Police
В Гадяче Полтавской области ушла из дома и не вернулась 12-летняя школьница Виктория Нестерова.
Читайте такжеВ суде над убийцей 11-летней Даши Лукьяненко всплыл скандальный факт
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Известно, что девочка пропала 24 июня около 12:00.
"Была одета в голубые шорты, зеленую футболку с надписью, желтые тапочки-сланцы. Рост 150 см, среднего телосложения, светлые волосы с хвостиком", – сообщили правоохранители.
Ранее в с. Ивановка Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко, через несколько дней было обнаружено ее тело, а убийца задержан.
А 23 июня в Киеве нашли мертвым 9-летнего Захара Черевко. Убийцей ребенка оказался брат сожителя его матери.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter